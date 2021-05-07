اسعار النفط العالميـة تعاود الارتفاع مجددا

2021/05/07 | 14:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / شهدت أسعار النفط العالمية ، اليوم الجمعة، انتعاشا بعد انخفاضها بنسبة 1% في الجلسة السابقة على خلفية البيانات الاقتصادية المشجعة من الصين والولايات المتحدة، على الرغم من تفاقم جائحة كوفيد-19 في الهند.ووفقا لـ"رويترز"، بحلول الساعة 06:16 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو/تموز 68.40 دولارا للبرميل، بارتفاع 31 سنتا أو ما يعادل 0.5 %.فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو/حزيران 29 سنتا أو 0.5 % إلى 65 دولارا.واوضحت ، أن " تخفيف القيود المفروضة على التحركات في الولايات المتحدة وأوروبا واستعادة أنشطة المصانع والتطعيم بلقاحات فيروس كورونا يمهد الطريق لانتعاش الطلب على الوقود" ./انتهى5

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