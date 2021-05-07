نجدة بغداد تعلن حصيلة ممارساتها الامنية

2021/05/07 | 14:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم الجمعة، تنفيذ واجبات ومهام أمنية وإنسانية وخدمية خلال 24 ساعة الماضية في عموم العاصمة بغداد.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المفارز تمكنت من إلقاء القبض على شخص بحوزته جهاز تعاطي للمخدرات ضمن منطقة الأمين من قبل دوريات نجدة الرشاد".

واضاف البيان انه "تم ايضا القبض على شخص وبحوزته سلاح غير مرخص نوع مسدس ضمن منطقة اليرموك من قبل دوريات نجدة اليرموك ومفرزة من قسم K9، بالإضافة الى القبض على شخص مطلوب وفق المادة 41 ضمن منطقة البتاوين من قبل دوريات نجدة الكرادة، وانقاذ فتاة حاولت رمي نفسها من أعلى جسر باب المعظم بقصد الانتحار من قبل دوريات نجدة الكندي".

وتابع، انه "تم القبض على سارق لقيامة بمحاولة سرقة دراجة نارية من أمام احد الدور ضمن منطقة مدينة الصدر من قبل دوريات نجدة الصمود، وضبط سيارات (عليها إشارة حجز) عدد (28) ضمن مناطق متفرقة، والقبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة عدد(121)، و125 متسولا، وضبط سيارات مخالفة للتعليمات القانونية ومظللة وبدون لوحات تسجيل عدد (293), والقبض على (62) شخصا مخالفا لتعليمات وأوقات حظر التجوال".

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