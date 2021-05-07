موجة ادانات واستنكارات واسعة لقرار محكمة التمييز بحق معتقلي دهوك

2021/05/07 | 14:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اثار قرار محكمة التمييز في اقليم كوردستان، بالمصادقة على سجن صحفيين وناشطين في دهوك، الكثير من الاستنكار والغضب على مختلف الصعد، بشكل يضع سمعة الاقليم امام المساءلة خاصة وان المعتقلين " ادينوا" لزيارات قاموا بها الى قنصليات دولية رسمية عاملة في اربيل .

وكان 3 قضاة من اصل 5، صادقوا على قرار الحكم الذي ترك اصداء محلية ودولية وموجة من التنديد والغضب كما لاقى الحكم استنكارا جماهيرا كبيرا، وايضا شكوك جدية من استقلال القضاء في اقليم كوردستان.

لاهور شيخ جنكي: الحرية حجر الاساس لبناء اقليم كوردستان

اصدر لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، بيانا حول العقوبات التي صدرت ضد الشباب المعتقلين في بادينان، لافتا الى ان البعثات الدبلوماسية هي التي ساهمت في توفير منطقة امنة وحماية تجربة كوردستان.

واضاف: ان اطلاق التهم جزافا ضد البعثات الدبلوماسية يسيء بشكل كبير الى سمعة اقليم كوردستان.، داعيا الجميع الى الوقف ضد هذه المحاولة، وايضا رئيس اقليم كوردستان الى ممارسة سلطاته وحماية المحاكم من التدخلات السياسية وايقاف العقوبات غير المشروعة عن الشباب المعتقلين في بادينان ورد جميع التهم

قرار سيء للغاية

ان حريات الصحفيين مكفولة في قوانين باقليم كوردستان كما ان هناك العديد من القنصليات الدولية، يقوم المواطنون والصحفيون والاحزاب والمنظمات بمراجعتها بشكل يومي، دون توجيه اية اتهامات لهم، تقول ريزان شيخ دلير النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب: ان القرار سيء للغاية، موضحة، انها ستفاتح السفارات والقنصليات بشأن قرار محكمة التمييز باقليم كوردستان، مشيرة الى ان الجميع يراجعون تلك الممثليات الرسمية فهل هم جواسيس!!

واكدت ان قرار محكمة التمييز ضد الجميع كخطر كبير في وقت يسعون فيه هم زيارات السفارات والممثليات.

قنصليتا الولايات المتحدة والمانيا: قرار محكمة التمييز ضد الديمقراطية

قنصليتا الولايات المتحدة والمانيا في اقليم كوردستان، اعربتا عن موقفهما من قرار محكمة التمييز بشأن سجن صحفيي ونشطاء في دهوك.

وقالت القنصلية العامة الامريكية خلال بيان، ان بلادها تحترم حرية التعبير والرأي، والتي هي جزء من هوية الولايات المتحدة، وستواصل دفاعها عن تلك المبادىء كجزء من القيم الاساسية.

واضافت: ان الولايات المتحدة تأمل من حكومات العالم احترام الدبلوماسيين الذين يجتمعون مثل الصحفيين مع مختلف الناس لانجاز معاملاتهم.

من جانبها اعربت القنصلية الالمانية العامة في ارييل، عن امتعاضها، من قرار محكمة التمييز في اقليم كوردستان، لافتة الى ان قرارها لا تضم اية ادلة من شأنها معاقبة معتقلي بادينان.

واكدت ان تبادل الافكار بحرية مع الصحفيين والنشطاء جزء من الشؤون الدبلوماسية، وان قرار محكمة التمييز في اقليم كوردستان ضد روح الديمقراطية في اقليم كوردستان.

كتلة الاتحاد الوطني في برلمان كوردستان: قرار محكمة التمييز سابقة خطيرة

اصدرت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في برلمان كوردستان، بيانا بشأن مصادقة محكمة التمييز في اقليم كوردستان على سجن صحفيين ونشطاء دهوك لمدة 6 اعوام.

وجاء في نص البيان: ان شكل المصادقة على القرار، يظهر ضغطا وظلا سياسيا وحكوميا مسبقا، ما ينتقص من النظام القضائي، وبدون شك سيكون له تأثير سلبي في اواسط دولية لتشويه سمعة اقليم كوردستان وتجربة ادارته.

واضاف البيان: اننا نعتقد بان الامن الاجتماعي يأتي بضمان حرية الرأي وسيادة القانون، مشيرا الى ان القرار يشكل سابقة خطيرة تعرض سيادة القانون في اقليم كوردستان للمساءلة، كما لايجوز وتحت اية ذريعة جعل القضاء خندقا لاسكات الاصوات الحرة وتضييق مديات العمل المدني، لذا نطالب رئيس حكومة اقليم كوردستان، ومن اجل حماية سمعة الاقليم ممارسة صلاحياته وتصحيح مسار هذا الانحراف، وفي الوقت نفسه، نطالب جميع الكتل البرلمانية، بتوحيد الكلمة والموقف والدفاع عن سيادة القانون واستقلالية المحاكم وحرية الراية وحماية سعمعة اقليم كوردستان والوقوف ضد اية محاولة تلحق الاضرار بعلاقات اقليم كوردستان مع اصدقائنا في الولايات المتحدة واوروبا، الذين وقفوا معنا في ظروف صعبة.

برلمانيون: لم يتم التعامل معهم وفق القانون

وجه برلمانيون ، رسالة الى محكمة التمييز في اقليم كوردستان بشأن معتقلي بادينان من الصحفيين والنشطاء عقب مصادقتها على سجنهم لمدة 6 اعوام

وجاء في الرسالة: اننا الموقعون ادناه نطالب محكمتكم بالغاء قراركم المرقم " 468" في 28 نيسان 2021، بشأن معتقلي محافظة دهوك، " شيراون امين، شفان سعيد، اياز اكرم، هاريوان عيسا، كوهدار محمد"، لوجود عدة اخطاء في القرار وكما يلي:

1 ـ ان المعتقلين وخلال مرحلة التحقيقات لم يتم التعامل معهم وفق القانون كما لم يعين لهم محاموم

2 ـ ان تلك الاعترافات في ملفاتهم ادلوا بها تحت التهديد.

3 ـ ان زيارة قنصليتي الولايات المتحدة والمانيا في اربيل للحصول على الدعم لنشاطات مدنية لا تعد جريمة، في وقت تزور عشرات المنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية القنصليات للحصول على دعم او مساعدة، كما ان التحالف الدولي يواصل وباستمرار دعم قوات بيشمركة كوردستان شهريا.

4 ـ ان تواجد " الآسايش" داخل قاعة المحكمة، يخالف القانون.



كما جرى اثناء محاكمة معتقلي دهوك.

محامون: سنسلك طرق اخرى للطعن بالقرار

وقال محامون خلال مؤتمر صحافي عقد امام محكمة التمييز في اربيل بعد قرار مصادقة محكمة التمييز على سجن الصحفيين والناشطين: انه وللاسف كنا ننتظر قرارا يكون في صالح المعتقلين، الا ان اغلبية اصوات اعضاء المحكمة جاءت بسجن الصحفيين والناشطين المعتقلين لـ 6 سنوات.

واضافوا، اننا نحترم قرار المحكمة، وسنسلك طرق اخرى للطعن بالقرار وسنستمر ببذل الجهود، معربين عن اسفهم، ان معتقلي بادينان واثناء الادلاء بافاداتهم حرموا من حضور محاميهم، معتبرين ان هذا الامر خرق للقانون.

وطالب فريق الدفاع خلال المؤتمر الصحافي، ارجاع ملف القضية وادلاء المعتقلين بافاداتهم بحضور محامو الدفاع، لافتين الى ان التهم الموجهة اليهم ليست كافية كاسباب لاصدار احكام بحقهم، مردفين بالقول: ان احد التهم الموجة لهم هو زيارة قنصلية الولايات المتحدة وقنصلية المانيا والذي بامكان اي شخص القيام بهكذا زيارات ولا تمثل مشكلة على الاطلاق.

لجنة حماية الصحفيين: الافراج الفوري عن المعتقلين

دعت لجنة حماية الصحفيين " cpj" حكومة اقليم كوردستان الى الافراج الفوري عن الصحفيين المتعقلين في محافظة دهوك، عقب مصادقة محكمة التمييز في اقليم كوردستان على سجنهم لمدة 6 اعوام.

وقالت اللجنة الدولي في بيان: انه "مع قرار محكمة التمييز في أربيل بتأييد عقوبة السجن لست سنوات بحق الصحفيين شروان أمين شرواني وكوهدار زيباري، أظهرت حكومة إقليم كوردستان العراق أن التزامها المزعوم بحرية الصحافة ليس سوى كلمات جوفاء".

من جانبه دعا ممثل شمال إفريقيا إغناسيو ميغيل ديلجادو.



"على السلطات الكردية في شمال العراق الإفراج الفوري عن الصحفيين ، وإسقاط التهم الموجهة إليهما ، والتوقف عن مضايقة الإعلاميين".

وكانت الولايات المتحدة والمانيا في اقليم كوردستان، قد اعربتا عن امتعاضهما من قرار محكمة التمييز بشأن سجن صحفيي ونشطاء في دهوك، واكدا ان القرار غير ديمقراطي.

وكانت محكمة التمييز في اقليم كوردستان قد صادقت في 2021/4/28، على سجن صحفيين وناشطين في بادينان لمدة 6 اعوام، رغم اعتراضات واستنكارات محلية ودولية.

PUKmedia خاص

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