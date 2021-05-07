الفتح يطالب المالية بالايعاز الى هيئة الحشد للبدء بإجراءات عودة المفسوخة عقودهم

2021/05/07 | 14:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالب تحالف الفتح، اليوم الجمعة، من وزارة المالية الايعاز الى هيئة الحشد الشعبي للبدء بإجراءات عودة المفسوخة عقودهم، مؤكدا ان الحديث حول عدم وجود تخصيصات مالية تكفي لإعادة المفسوخة عقودهم غير دقيق.وقال الفتح في بيان، تلقت “الايام نيوز” نسخة منه، انه “منذ أكثر من عام ونصف ونحن نتابع في مجلس النواب ومع […]

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