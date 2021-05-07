2021/05/07 | 14:36 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. إخلاء قرية في دهوك جراء العمليات العسكرية التركية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/07 | 14:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. إخلاء قرية في دهوك جراء العمليات العسكرية التركية) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. إخلاء قرية في دهوك جراء العمليات العسكرية التركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).