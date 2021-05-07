2021/05/07 | 14:37 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل |مسؤول في الخارجية السعودية لـ “رويترز”: المحادثات مع إيران ما زالت في مراحل أولية

مسؤول في الخارجية السعودية لـ “رويترز”: المحادثات مع إيران تهدف لبحث تخفيف توترات المنطقة

رويترز: مسؤول في الخارجية السعودية أكد إجراء محادثات مع إيران

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