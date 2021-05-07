في ديالى.. شاب ينتحر بعد حرق نفسه وآخر تنتهي حياته بصعقة كهربائية

2021/05/07 | 14:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

شهدت محافظة ديالى، اليوم الجمعة (07 أيار 2021)، حالتي وفاة، أحدها ناجمة عن انتحار شاب أحرق نفسه، وأخرى ناجمة عن مصرع شاب تعرض لصعقة كهربائية.

مصدر طبي في دائرة صحة محافظة ديالى، قال لـ (بغداد اليوم)، إن "صعقة كهربائي أنهت حياة شاب عمره أكثر من 30 عاماً في منطقة الحديد 15 كم شمال غرب بعقوبة، أثناء محاولته إصلاح جهاز تبريد في منزله".

من جهة أخرى، أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، بانتحار شاب مواليده 1998، بعد حرق نفسه لأسباب مجهولة شمال غرب بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الشاب يسكن في منطقة زراعية قرب ناحية هبهب 20كم شمال غرب بعقوبة، وانتحر بعد حرق نفسه بمادة البنزين في حديقة المنزل، لأسباب مجهولة".وأشار إلى أن "حالة الانتحار التي حدثت اليوم، تعد أول حالة انتحار مسجّلة في محافظة ديالى خلال شهر أيار الحالي".

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