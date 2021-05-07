ألمانيا تعلن كسر الموجة الثالثة من كورونا

2021/05/07 | 14:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن وزير الصحة الألماني ينس سبان، أن بلاده كسرت الموجة الثالثة من فيروس كورونا على ما يبدو، حيث تساعد إجراءات التباعد الاجتماعي وحملة التطعيم المتسارعة على خفض معدل الإصابة.وقال سبان في مؤتمر صحفي أسبوعي، إنه “يبدو أن الموجة الثالثة قد تم كسرها”.ولفت سبان إلى أن حوالي 26.2 مليون شخص، أو حوالي […]

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