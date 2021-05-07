2021/05/07 | 14:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "شعرت بجميع عوارض الكورونا لسبعة أيام"، بهذه الكلمات وصفت دارين (28 عاما)، وهي طبيبة أسنان لبنانية، تجربتها مع لقاح كورونا بعد 4 أيام من أخذه، علما أنها تعرضت لمرض كوفيد - 19 منذ حوالى 5 أشهر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أعراض اللقاح الجانبية تشبه عوارض كورونا.. متى يستدعي الأمر إجراء مسحة الأنف؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أعراض اللقاح الجانبية تشبه عوارض كورونا.. متى يستدعي الأمر إجراء مسحة الأنف؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).