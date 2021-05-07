مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية يصدر تقريرين عما هو مطلوب من الإدارة الأميركية في تعاملها مع العراق

2021/05/07 | 14:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن تقريرين عن كيفية تعامل الإدارة الأميركية مع ملفات العراق.

تناول المركز في تقريره الأول كيفية التعامل مع التحديات الأمنية واصلاح القطاع الأمني والعسكري في العراق وما هو مطلوب من الإدارة الأميركية في تعاملها مع العراق فيما يتعلق التقرير الثاني بكيفية التعامل مع الأزمة المدنية في العراق مشيرا الى أن الازمة المدنية لا تقل أهمية عن الازمة الأمنية في البلاد.

وحدد المركز ثلاثة جوانب يجب على الإدارة الأميركية عدم اهمالها كونها السبب الرئيسي لأزمات العراق الممتدة طويلا مشيرا الى ان تلك الجوانب هي الضغوط الديموغرافية والانقسامات الإثنية والطائفية وسوء الحكم والفساد.

https://iiacss.org/ar/dealing-with-the-civil-crisis-in-iraq/

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