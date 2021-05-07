تويتر تعلّق حسابات تُعيد نشر أقوال ترامب بعد حظره نهائياً

2021/05/07 | 14:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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علّقت منصة تويتر هذا الأسبوع حسابات عدة يبدو أن هدفها إعادة نشر رسائل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي مُنع نهائياً في يناير(كانون الثاني) الماضي، من استخدام المنصة التي كانت مفضلة لديه.

وأكدت شبكة التواصل أمس الخميس، أنها تدخلت بعد مقالات نُشرت في الصحافة الأمريكية عن هذه الحسابات التي كانت تُعيد نشر تصريحات من مدونة الملياردير الجمهوري “فروم ذي ديسك أو دونالد ترامب” من مكتب دونالد ترامب.

وحظرت تويتر حساب الرئيس السابق في مطلع العام، لأنه شجّع حشداً من أنصاره على اقتحام مقر الكابيتول، أثناء جلسة المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في 6 يناير(كانون الثاني) الماضي.

وقال متحدث باسم تويتر: “كما هو مُحدّد في نظامنا عن محاولات الهروب من الإقصاء، نتخذ تدابير ضد حسابات لديها نية واضحة لتحلّ محل أو تروّج لمحتويات مرتبطة بحساب معّلق”.

وعلقت تويتر في البداية وبشكل موقت حساب ترامب، قبل أن تحوّل التدبير إلى عقوبة دائمة.

واتخذت معظم شبكات التواصل الاجتماعي تدابير مماثلة، دون حسم الحظر المؤقت أو الدائم.

وقالت منصة يوتيوب، لغوغل إنها ستنتظر تقلّص خطر العنف، وأحالت فيس بوك المسألة على مجلسها الرقابي الذي أعاد بدوره الكرة إلى ملعب المجموعة، داعياً إياها إلى اتخاذ قرار في غضون 6 أشهر.

إلا أن الأعضاء الدوليين في هذه الهيئة العليا في المجموعة، أقروا حظر الحساب في الوقت الحالي، وكان لدى ترامب قرابة 89 مليون متابع على تويتر و35 مليوناً على فيس بوك و24 مليوناً على انستغرام.

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