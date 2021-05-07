قضاء في السليمانية يوجه رسالة إلى السياح: لاتقلقوا من السرقة

2021/05/07 | 14:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

طمأنت قائممقامية قضاء دوكان في السليمانية، الجمعة، المواطنين السياح بعدم القلق على ممتلكاتهم الخاصة، بعد عملية ابتزاز قام بها افراد يرتدون الزي الامني، قبل ان يتم اعتقالهم.

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وقالت القائممقامية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (7 أيار 2021)، انه "بهدف إرساء الطمأنينة في نفوس السائحين وخاصة اولئك القادمين من مناطق وسط وجنوب العراق الى حدود القضاء لغرض السياحة، نعلن لهم بأنه في ظل وجود قوات الآسايش وقوى الأمن الداخلي فإن المخالفين واي مجموعة او عصابة لن تفلت من قبضة القانون".

وقدم قائممقام القضاء سيروان خليفة، بحس البيان "شكره للقوات الامنية لالقاء القبض على المتهمين في تشويه أمن مدينة قضاء دوكان في وقت قصير".

واضاف "نعلن للسياح القادمين من وسط وجنوب العراق انهم في تحت حماية القوات الامنية في قضاء دوكان السياحي وانهم ضيوف كرام ونحن سنقدم لهم كل الخدمات السياحية والامنية لراحتهم".

يشار الى ان عصابة انتحل افرادها صفة امنية في قضاء دوكان قاموا بابتزاز السياح وقامت القوات الامنية بالقاء القبض عليهم ومحاسبتهم وفق القانون.

وأكدت غرفة عمليات محافظتي دهوك والسليمانية، الجمعة، أن حركة التنقل والتجوال ستكون طبيعية دون أية قيود خلال أيام العيد

وحذرت الغرفة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (7 أيار 2021)، "المواطنين من التجمعات والتجمهر في الاماكن العامة والسياحية، فيما سمحت ايضا بأداء شعيرة صلاة العيد في المساجد وفقا للتدابير الوقائية".

وفي وقت لاحق، قرر محافظ السليمانية عدم تطبيق حظر التجوال خلال أيام العيد.

وذكر في بيان، انه "مع الإبقاء على حظر التنقل بين مدن اقليم كردستان وباقى المحافظات العراقية بناء على تعليمات وزارة الداخلية رقم 15 لعام 2021".

وقررت غرفة عمليات أربيل، في وقت سابق الجمعة، إلغاء قرار حظر التجوال الشامل خلال أيام عيد الفطر.

واصدرت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، الجمعة، تعليمات جديدة تتعلق بإجراءات حظر التجوال خلال أيام العيد.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (7 ايار 2021)، أنه "تم إعطاء الصلاحيات للمحافظين بشأن فرض حظر تجوال عام أو جزئي وبحسب الوضع الصحي لمحافظاتهم".

وأضافت انه "تقرر الاستمرار بقرار حظر التنقل بين الإقليم والمحافظات، ومنع التجمعات في الأماكن العامة والسياحية".

وتفرض الحكومة الاتحادية، منذ اكثر من شهر، إجراءات لاحتواء تصاعد إصابات "كورونا"، بينها حظر تجوال جزئي وتعليق دوام المدارس والأنشطة الرياضية.

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