2021/05/07 | 14:54 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية: على متهمين اثنين بحوزتهما 15550 حبة مخدرة في نينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/07 | 14:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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