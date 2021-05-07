النفط العراقية: توقيع عقود جديدة لزيادة إنتاج الغاز قريبا

2021/05/07 | 14:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة النفط، اليوم الجمعة، عن قرب التوقيع على عقود جديدة لزيادة إنتاج الغاز. وقال عاصم جهاد المتحدث باسم الوزارة، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة وضعت خطة استثمارية بقيمة ثلاثة مليارات دولار لرفع الطاقة الإنتاجية لشركة غاز …

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