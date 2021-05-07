2021/05/07 | 14:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، القبض على منتحل صفة مسؤول بوزارة النفط كان يوهم المواطنين بالتعيين على ملاك الوزارة.وذكرت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “بناءً على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احتال على 35 مواطناً..



القبض على منتحل صفة مسؤول في وزارة النفط المركز الخبري الوطني.

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