القبض على شخص ينتحل صفة مسؤول بوزارة النفط يوهم المواطنين بالتعيين

2021/05/07 | 15:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، القبض على متهم ينتحل صفة مسؤول في وزارة النفط، يوهم المواطنين بالتعيين على ملاك الوزارة مقابل استحصال الاموال منهم في محافظة البصرة.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة بعد استحصال الموافقات القانونية من القاء القبض على متهم ينتحل صفة مسؤول في وزارة النفط، يوهم المواطنين بالتعيين على ملاك الوزارة مقابل استحصال الاموال منهم".

وأضافت، "تبين من سير التحقيق عن قيامه بالاحتيال على اكثر من 35 مواطناً؛ وقد جرى تدوين اقواله اصولياً واحالته الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه".

ودعا الجهاز بحسب البيان، "المواطنين الى التأكد من الأشخاص الذين يتم التعامل معهم وعدم التصديق بمن يحاول استغلالهم بحجج واهية".

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