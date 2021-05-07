2021/05/07 | 15:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة النفط، الجمعة، عن قرب التوقيع على عقود جديدة لزيادة إنتاج الغاز، مشيرا الى ان الوزارة وضعت خطة استثمارية بقيمة ثلاثة مليارات دولار لرفع الطاقة الإنتاجية لشركة غاز البصرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهادفي حديث لوكالة الانباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة وضعت خطة استثمارية بقيمة ثلاثة مليارات دولار لرفع الطاقة الإنتاجية لشركة غاز البصرة الى 1400 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم"، مبيناً أن "الإنتاج الحالي يصل قرابة 900 الى ألف مليون متر مكعب قياسي من شركة غاز البصرة فقط"، لافتاً الى أنه" تمت إحالة عقد تطوير حقل المنصورية الغازي ،وهو من الحقول التي تعرف بالغاز الحر في محافظة ديالى".

وأضاف أن"الطاقة الإنتاجية التي تطمح إليها الوزارة هي الوصول الى 300 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم "، مبيناً أن"الوزارة لديها مباحثات مع شركات عالمية لتطوير حقل عكاز الغازي ،وأن المباحثات مستمرة مع الشركات العالمية بعد عيد الفطر".

وبين جهاد أن "الوزارة ستوقع في غضون الفترة القريبة المقبلة مع شركة (بيكر نيوس جنرال إلكتريك) عقد تطوير أو استثمار جميع الغاز الموجود في محافظة ذي قار "، موضحاً أنه" تم الاتفاق مع شركات صينية لاستثمار جميع الغاز الموجود في محافظة ميسان".

وأكد أن "الوزارة وضعت قبل فترة قصيرة حجر الأساس لمشروع كبير جداً هو استثمار كمية 400 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم من حقل أرطاوي"، مؤكداً أن" الوزارة لديها مباحثات متقدمة مع (شركة توتال )بعد الاتفاق وتوقيع العقد".

ونوه جهاد الى أن "الشركة تهدف الى تحقيق زيادة من 300 الى 600 مليون قدم مكعب قياسي ،وبالتالي سيحقق العراق تقريباً نسبة عالية من الغاز المصاحب للعمليات النفطية ما ستولد كميات كبيرة وستنعكس أيضاً على الإنتاج الوطني العراقي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تطرح خطة بقيمة ثلاثة مليارات دولار لرفع الطاقة الإنتاجية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط تطرح خطة بقيمة ثلاثة مليارات دولار لرفع الطاقة الإنتاجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).