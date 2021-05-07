المالية النيابية تؤكد حاجة العراق للاقتراض مجددا

2021/05/07 | 15:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكد عضو اللجنة المالية النيابية محمد الشبكي، الجمعة، حاجة العراق مجددا لقروض داخلية وخارجية ضمن موازنة العام 2021 .

وقال الشبكي في حديث صحفي، أن "تقدير القروض الداخلية والخارجية في موازنة 2021 تم بعد إجراء دراسات من قبل وزارتي التخطيط والمالية"، مشيراً الى أنه "تم الاتفاق على حاجة العراق لهذه القروض بعد أن لقيت اعتراضات داخل مجلس النواب من بعض الكتل التي كانت لديها رؤية تتعلق بعدم حاجة العراق الى هذه القروض".

واضاف الشبكي أن "أسعار النفط ما زالت متذبذبة، ولا يمكن بناء قروض استناداً الى هذه الأسعار"، لافتاً الى أن "الأيام والأسابيع المقبلة قد تشهد انخفاضاً في أسعار النفط".

وكانت اللجنة المالية النيابية، قد كشفت في وقت سابق عن حجم الاقتراض الداخلي والخارجي في موازنة 2021.

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