عن كوفيد في الهند: أصوات انتخابية بين الجثث! - أرونداتي روي

2021/05/07 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أرونداتي_روي خلال حملة انتخابية، تحشيدية بشكل خاص، في ولاية أوتار براديش في عام 2017، خاض رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي المعركة لجعل الأمور أكثر إثارةً.



من منصة عامة، اتهم حكومة الولاية - التي يقودها حزب معارض - بالقوادة للمجتمع المسلم من خلال الإنفاق على مقابر المسلمين (القبريستان) أكثر من الإنفاق على مناطق حرق الجثث الهندوسية (شامشان).



أثار مودي الحشود، مع نهيق سخريته المعتادة، حيث يرتفع صوته في كل تهكم واس ......





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