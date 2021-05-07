إميل حبيبي: الثقة بالشعب والدعوة إلى الاعتماد عليه - ماهر الشريف

2021/05/07 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ماهر_الشريف خلافًا للأحزاب السياسية العربية التي شكّلها في ثلاثينيات القرن العشرين في فلسطين أبناء عائلات الوجهاء، تشكّلت عصبة التحرر الوطني في مطلع سنة 1944 على أيدي عدد من المثقفين والعمال، وتمايزت عن هذه الأحزاب بتأكيدها ضرورة توسيع القاعدة الاجتماعية للحركة الوطنية العربية، بصفتها حركة الشعب بأسره، وتمكين الفئات الشعبية من الانخراط بنشاط في صفوفها، والمشاركة في قيادتها، والعمل على ربط النضال من أجل ال ......





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