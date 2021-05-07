نسب إنجاز متقدمة لملعب كركوك الأولمبي

2021/05/07 | 15:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعاعلنت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، عن تحقيق نسب انجاز متقدمة في مشروع ملعب كركوك الاولمبي.وذكر بيان لقسم الإعلام والإتصال الحكوميفي الوزراة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أنه " بمتابعة مستمرة لوزير الشباب والرياضة عدنان درجال وتوجيهات مباشرة بضرورة الإسراع في تنفيذ ما تبقى من مشروع تأهيل ملعب كركوك الأولمبي سعة (25) ألف متفرج مع تواصل تواصل الدائرة الهندسية لمتابعاتها الدقيقة لجميع المنشآت الرياضية والشبابية التي تُنفذها في المحافظات كافة ، ومنها ملعب كركوك الأولمبي الذي تعيد تأهيلهُ شركة آفا سبور التركية".واشار البيان الى ان " الوزارة قدمت تسهيلات كثيرة لسير العمل فضلًا عن التوجيهات المهمة التي ابداها درجال ومنها ضرورة زيادة الملاكات العاملة في الشركة لأجل سرعة إتمام المشروع الذي تجاوز نسبة إنجاز إجمالية تصل الى 83 % من حجم العمل".وأضافَ أن " اعمال الصيانة وقص الثيل والتسميد والإدامة للثيل الطبيعي لأرضية الملعب مستمرة بصفة يومية في الملعب الرئيس والملعب الثانوي فضلًا عن أعمال تجهيز وتركيب الأبواب الداخلية لبناية ال (VIP) الطابق الارضي واعمال شد حديد التسليح والقالب للركائز في الجزء (A)واكمال اعمال تركيب السقوف الثانوية (المغربية) لصالة الدخول (مدخل كبار الضيوف (الطابق الأرضي)، مع تواصل أعمال التغليف للأجنحة الإدارية ،إلى ذلك تم توجيه الشركة المنفذة على فتح فقرات عمل جديدة وتمَ توجيه الشركة بضرورةِ زيادة أعداد العمال في الموقع كي تغطي تواصل العمل لأكثر من وجبة مع التأكيد على ضرورةِ الانتهاء بصورةٍ نهائية من أعمال الانهاءات الخاصة ببناية (VIP) ".

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