القبض على منتحل صفة مسؤول في وزارة النفط بمحافظة البصرة

2021/05/07 | 15:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على متهم ينتحل صفة مسؤول في وزارة النفط في محافظة البصرة.وذكرت الخلية في بيان، انه “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة بعد استحصال الموافقات القانونية من القاء القبض على متهم ينتحل صفة مسؤول في وزارة النفط، […]

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