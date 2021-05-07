"الأطباء على وشك الانهيار".. تونس تفرض إغلاقا تاما لمواجهة كورونا

2021/05/07 | 15:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، الجمعة، فرض إغلاق تام في البلاد طوال أسبوع عيد الفطر لمكافحة عودة انتشار فيروس كورونا محذرا من أن القطاع الصحي مهدد "بالانهيار".

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