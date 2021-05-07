العمليات المشتركة تكشف عن تعاون مع قوات حرس الإقليم لسد الفراغات الأمنية

2021/05/07 | 15:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت قيادة العمليات المشتركة عن تعاون مع قوات حرس إقليم كردستان يهدف الى سد الفراغات بين قوات الامن الاتحادية والقوات التابعة لإقليم كردستان.

وأكدت قيادة العمليات المشتركة في بيان عزمها القيام بعمل مشترك مع قوات حرس إقليم كردستان خلال الأيام المقبلة لسد الفراغ الأمني بين الطرفين بعد الخروق الأمنية التي استهدفت شمالي العراق خلال الأيام الماضية مشيرة الى أن حكومتي بغداد واربيل تؤكدان أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات.

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