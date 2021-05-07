الشيخ حمودي يؤكد للكاظمي ضرورة الحوار الإستراتيجي وجدولة انسحاب القوات الاجنبية

2021/05/07 | 15:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، خلال لقائه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على ضرورة الحوار الإستراتيجي وجدولة انسحاب القوات الاجنبية.وذكر المكتب الإعلامي للشيخ حمودي في بيان، تلقت “الايام نيوز” نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل يوم أمس الخميس رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، […]

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