القبض على متهم ينتحل صفة مسؤول في وزارة النفط بالبصرة

2021/05/07 | 15:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الاعلام الامني، القاء القبض على متهم ينتحل صفة مسؤول في وزارة النفط بمحافظة البصرة.

وذكرت الخلية في بيان أن “مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة وبعد استحصال الموافقات القانونية، تمكنت من القاء القبض على متهم ينتحل صفة مسؤول في وزارة النفط، يوهم المواطنين بالتعيين على ملاك الوزارة مقابل استحصال الاموال منهم”.

وبينت “تبين من سير التحقيق عن قيامه بالاحتيال على اكثر من ٣٥ مواطناً؛ وقد جرى تدوين اقواله اصولياً واحالته الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه”.

ودعت الخلية المواطنين الى “التأكد من الأشخاص الذين يتم التعامل معهم وعدم التصديق بمن يحاول استغلالهم بحجج واهية”.

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