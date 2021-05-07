الكاظمي وحمودي يؤكدان اهمية الدور الاقليمي للعراق في المنطقـة

2021/05/07 | 15:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي ، أهمية الدور الإقليمي الذي يلعبه العراق في تقريب وجهات النظر، وتذويب التوتر، بما يعزز استقرار وسلام المنطقة.واكد الجانبان خلال اللقاء أهمية إعادة فرض هيبة الدولة وتعاون الجميع على طريق بناء الدولة الكريمة العادلة المقتدرة، ومكافحة الفساد، والحرص على اجراء الانتخابات بموعدها، وضمان نزاهتها وشفافيتها.ودعا حمودي الى استمرار لجنة الحوار الإستراتيجي وجدولة انسحاب القوات الاجنبية، وصولا الى كل ما يحفظ سيادة العراق وأمنه./انتهى5

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