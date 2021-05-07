مسيرات احتجاجية في بعقوبة في يوم القدس العالمي

2021/05/07 | 15:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / شهدت مدينة بعقوبة .مركز محافظ ديالى .مسيرات حاشدة لإحياء يوم القدس العالمي في "الجمعة الاخيرة من شهر رمضان" .وقال رئيس اتحاد علماء المسلمين في ديالى جبار المعموري لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / أن "يوم القدس العالمي تقليد سنوي يحييه المسلمون للتنديد بسياسات اسرائيل وحلفائها ضد ارض فلسطين وسياسات الاستكبار العالمي وابرزها الولايات المتحدة الامريكية"، لافتا إلى أن "يوم القدس هذا العام يختلف عن الأعوام الماضية نتيجة للمشاركة الجماهيرية الواسعة من قبل جميع المكونات والمذاهب وفصائل الحشد الشعبي"./انتهى

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