3 محافظات تقرر عدم فرض حظر التجوال في العيد

2021/05/07 | 15:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محافظات " اربيل ، دهوك، السليمانية" وبشكل منفصل، اليوم الجمعة، عدم فرض حظر تجوال خلال ايام عيد الفطر.

وقالت المحافظات: ان ايام عطلة عيد الفطر لن يطبق فيها اي حظر للتجوال، بضرورة التزام المواطنين بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا وبالابتعاد عن التجمعات والتجمهر.

واكدت ان قرار منع التنقل بين محافظات اقليم كوردستان والمحافظات الاخرى سيبقى ساريا.

وكانت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان، قد اصدرت في وقت سابق، قرارات جديدة بشأن حظر التجوال خلال ايام عيد الفطر.

وذكرت الوزارة في بيان: انه تقرر اعطاء الصلاحيات للمحافظين حول فرض حظر تجوال عام او جزئي ووفق الوضع الصحي في محافظاتهم.

واضاف البيان: ان قرار حظر التنقل بين اقليم كوردستان والمحافظات الاخرى ييقى ساريا، كما يحظر التجمعات في الاماكن السياحية والعامة.

PUKmedia ترجمة

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