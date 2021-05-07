اعتقال متهم احتال على 35 مواطنا

2021/05/07 | 15:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني يوم الجمعة، عن اعتقال متهم ينتحل صفة مسؤول في وزارة النفط.

وذكرت الخلية في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه " بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة بعد استحصال الموافقات القانونية من القاء القبض على متهم ينتحل صفة مسؤول في وزارة النفط، يوهم المواطنين بالتعيين على ملاك الوزارة مقابل استحصال الاموال منهم، وتبين من سير التحقيق عن قيامه بالاحتيال على اكثر من 35 مواطناً؛ وقد جرى تدوين اقواله اصولياً واحالته الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه".

واضاف البيان" كما ندعو المواطنين الى التاكد من الأشخاص الذين يتم التعامل معهم وعدم التصديق بمن يحاول استغلالهم بحجج واهية".

PUKmedia عن خلية الاعلام الامني

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