الأمن الوطني يطيح بمسؤول

2021/05/07 | 15:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم

الجمعة، عن إلقاء القبض على متهم ينتحل

صفة مسؤول في وزارة النفط، بمحافظة

البصرة.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "بناءً على معلومات

استخبارية دقيقة ت

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