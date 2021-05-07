الكويت تفرج عن 7 صيادين عراقيين محتجزين لديها وتحتفظ بزورقهم

2021/05/07 | 15:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفرجت السلطات الكويتية عن الصيادين السبعة المحتجزين لديها واحالتهم الى مركز شرطة ناحية سفوان في محافظة البصرة.

وأكد رئيس جمعية الصيادين في قضاء الفاو بدران التميمي الإفراج عن الصيادين السبعة المحتجزين لدى الجانب الكويتي وإحالتهم إلى مركز شرطة ناحية سفوان لإكمال التحقيق معهم ومن ثم الإفراج عنهم بكفالة بعد عدة أيام، مشيرا الى ان السلطات الكويتية لا تزال تحتجز زورق الصيادين التي تبلغ قيمته ستة وثلاثين مليون دينار ولفت الى عدم تدخل الجانب العراقي بعملية الافراج عن الصيادين.

وأشار التميمي الى أن الجمعية نقلت بدروها مطالبات الصيادين لوزارة الخارجية بالتدخل لإيقاف انتهاكات دول الجوار لحقوق الصيادين العراقيين.

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