حريق داخل منزل في البصرة يتسبب بوفاة مواطن وفرق الإطفاء تنقذ 9 آخرين

2021/05/07 | 15:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة البصرة من انقاذ تسعة مواطنين من حريق اندلع في منزلهم.

المديرية قالت في بيان ان فرقها قامت وبإسناد من فرقة إطفاء من الموانئ بانتشال جثمان مواطن وإنقاذ تسعة آخرين بعد احتراق دارهم في منطقة الجبيلة في مركز البصرة، مبينة ان فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحادث وإخماد النيران المندلعة في المنزل بعد إنقاذ الأشخاص المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وانتشال ِ جثة المتوفى وتسليمِها إلى الطب العدلي على وفق السياقات المعتمدة.

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