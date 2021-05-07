2021/05/07 | 15:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجال الاولمبية العراقية.. الموالون لسرمد عبد الاله يصفون حمودي بالانفرادي وأنصاره يردون هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/07 | 15:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سجال الاولمبية العراقية.. الموالون لسرمد عبد الاله يصفون حمودي بالانفرادي وأنصاره يردون ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سجال الاولمبية العراقية.. الموالون لسرمد عبد الاله يصفون حمودي بالانفرادي وأنصاره يردون ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).