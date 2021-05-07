تقارير نقلا عن مسؤولين: اجتماع مرتقب بين مسؤولين سعوديين وإيرانيين في بغداد على مستوى السفراء

2021/05/07 | 15:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت تقارير نشرتها وسائل إعلام عالمية عن جولة جديدة من المباحثات السعودية – الإيرانية في بغداد خلال الشهر الحالي على مستوى سفيري الرياض وطهران.

وقالت التقارير إن مستوى الوفود التي عقدت أول جولة من الحوار السعودي الايراني في بغداد برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شخصيا عال جدا وترتقي إلى مستوى رؤساء أجهزة أمنية حساسة في كتلا الدولتين.

وذكر مركز “نيو لاينز” للاستراتيجيات والسياسات في واشنطن أن الشرق الأوسط يعيش حالة من “ضبط أشكال” التحالفات بين أشد الأطراف خصومة، مضيفا أن جزءا من إعادة ضبط هذه التحالفات يتعلق بنسبة كبيرة بمواجهة إيران وتأثيرها من خلال شبكات الوكلاء في العراق وسوريا ولبنان واليمن.

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