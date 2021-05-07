حقوق الإنسان تحذر من تنامي ظواهر العمالة والتسرب من المدارس والعنف الاسري في العراق

2021/05/07 | 15:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت مفوضية حقوق الانسان من تنامي ظواهر العمالة بين الأطفال والتسرب من المدارس والعنف الاسري في العراق.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي إن واقع الطفولة لا يزال يشهد تحدياتٍ كثيرة ً نتيجة تزايد ظاهرة العمالة والظروف الاقتصادية الصعبة للبلاد وهروب الأطفال من المدارس وتنامي ظاهرة العنف الاسري مضيفا ان الحكومة والمؤسسات المعنية بهذه المسألة مطالبة بالاهتمام بواقع الطفولة وتعزيز حقوق الطفل على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية.

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