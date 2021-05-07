أول تعليق من الصين بشأن الصاروخ التائه

2021/05/07 | 15:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

تحدثت الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، عن "الصاروخ التائه"، الذي فقدت الصين الاتصال به منذ أيام.

وصرح وانغ ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، بأن معظم حطام الصاروخ الصيني، الذي خرج عن نطاق السيطرة ويُتوقع سقوطه في مكان غير معلوم على الأرض، سيحترق عند دخوله الغلاف الجوي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الصينية، أنه "من المستبعد بشدة أن يسبب أي ضرر"، مشيرا إلى أن "الصين تتابع عن كثب عودة الصاروخ إلى الغلاف الجوي وأن معظم مكوناته ستحترق حينها".

وأوضح أن "احتمال أن تسبب هذه العملية ضرراً على الأرض ضعيف جداً".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، نشرت القوات الجوية الأمريكية على موقع"سبيس تريك" توقعاتها بشأن الصاروخ، مشيرة إلى أن الصاروخ سيدخل الغلاف الجوي للأرض يوم 9 آيار فوق تركمانستان.

ووفقاً للجيش الأمريكي، سيدخل الصاروخ الغلاف الجوي يوم 9 آيار الجاري فوق تركمانستان عند إحداثيات 38.1 درجة شمالا وخط طول 62.5 درجة شرقا.

المصدر: سبوتينك

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