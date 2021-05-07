"كل عائلة فيها لديها كورونا".. محافظة مصرية تكاد تصبح مثل الهند

2021/05/07 | 15:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويحذر الأطباء في سوهاج من أن النظام الصحي في المحافظة قد ينهار، حتى مع تحرك الحكومة للدفع بإمدادات الجديدة، ويقول رئيس نقابة الأطباء بالمحافظة، محمد فهمي منصور، "تقديري أنه لا يوجد عائلة في سوهاج إلا ولديها حالة إصابة بكورونا..لقد فقدنا خمسة أطباء في أسبوع واحد".

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