بين محمد بن سلمان وصدام حسين - عبدالله عطية شناوة

2021/05/07 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_عطية_شناوة مع وصول صدام حسين الى موقع مقرر كنائب لرئيس مجلس قيادة الثورة عام 1969، ثم كرئيس للجمهورية، خطت الدولة العراقية بقيادته خطوات هامة أولها إتفاق حل القضية الكردية على أساس الحكم الذاتي، ثم تعديلات قانون الإصلاح الزراعي التي أنهت بشكل كامل دور طبقة الإقطاع الأقتصادي والسياسي، بعد أن تزعزع ذلك الدور في قانون الإصلاح الزراعي الأول على عهد مؤسس الجمهورية العراقية عبدالكريم قاسم.



ثم قانون العمل الذي منح ......





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