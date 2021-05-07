عيد العمال - حسين مروة

2021/05/07 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسين_مروة ...



أما "الإنسان" الذي ينزل على الرحبِ والسِّعة في زاويتنا اليوم ، رغم ضيق المكان ، فهو مِثلُ صاحبنا العزيز يوري غاغارين ، ينزلُ ملءَ قلوبنا نحن الذين نتلاقى هنا في هذه الصحيفة ، وملءَ قلوبِ الناس الآخرين من أهلِ هذا الكوكبِ جميعاً..



وهو إنسانٌ من نوعٍ خاص أيضاً مثل يوري غاغارين ..



فإنّ بينهما قرابةً تنحدرُ من أصلابِ التاريخ وتتسلسلُ مع الدم في سواعدِ الكادحين منذ داعبَ أولُّ م ......





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