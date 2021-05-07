واتس أب تصدر 6 حزم ملصقات لتحسين المحادثات

2021/05/07 | 15:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد واتس أب تطبيق المراسلة الأكثر شعبية حول العالم، ويشتهر بواجهته البسيطة والتشفير من طرف إلى طرف، لكنه غالبًا ما يكون بطيئًا في إضافة ميزات موجودة في التطبيقات الأخرى المنافسة.

ولم يكن التطبيق سريعاً في إضافة دعم Dark Mode وكان متأخرًا جدًا عندما يتعلق الأمر بالملصقات أيضًا، ومع ذلك يحاول المصممون تفادي ذلك من خلال إدخال المزيد من الميزات والتحسينات على التطبيق.

وأطلقت واتس أب ست حزم ملصقات جديدة لإضافة بعض الذوق البصري الإضافي إلى محادثاتك الفردية والمحادثات الجماعية، بخلاف الرموز التعبيرية والصور التوضيحية الصغيرة المتوفرة على iOS و Android و Windows 10 و macOS وستكون الملصقات أكبر بكثير وأكثر تفصيلاً.



كما أنها متوفرة فقط داخل التطبيق نفسه، لذا لن تتمكن من نسخ ملصق من رسالة نصية وإرساله إلى شخص آخر في رسالة بريد إلكتروني.

ولا يحتاج الشخص الذي تراسله على واتس أب إلى تنزيل حزمة الملصقات لتلقي صورة منك.



ومع ذلك، إذا أراد إرسال الملصق مرة أخرى، فسيلزمه تنزيل الحزمة ذات الصلة.

وتتضمن حزم الملصقات الست الجديدة: Egg And Chup, Square Cheese’s Daily Life, Woman Cactus, Realistic Rabbit, Betakkuma 2,, A Burdensome Pigeon Named Eagle.

ويمكن الوصول إلى جميع ملصقات واتس أب الجديدة على متجر ملصقات واتس أب، وهي متاحة مجاناً، وهو أمر لا يحدث دائمًا مع بعض خدمات المراسلة المنافسة.

ولإضافة حزم ملصقات، افتح محادثة في واتس أب ثم انظر لأسفل إلى لوحة المفاتيح واضغط على Emoji > Stickers > Add بعد ذلك، ستحتاج إلى الضغط على زر التنزيل بجوار أي حزمة ملصقات ترغب بها، وستظهر علامة خضراء بجوار أي حزم ملصقات موجودة بالفعل في مجموعتك، وستكون جاهزة للاستخدام في الدردشات.

ولتحديث حزم الملصقات الحالية للتأكد من حصولك على أحدث التصميمات، انقر على رمز تعبيري> ملصقات> إضافة.



بعد ذلك، في علامة التبويب “جميع الملصقات”، انقر فوق “تحديث” بجوار حزمة الملصقات التي تحتاج إلى التحديث.



إذا طُلب منك ذلك، فانقر فوق تحديث مرة أخرى، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

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