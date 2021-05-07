مبابي يقود حملة ترويجية للتلقيح ضد كورونا

2021/05/07 | 15:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سيكون اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، النجم الرياضي والاجتماعي المفضل لكثير من الشباب، نموذجاً جيداً لدعم حملة التوعية بضرورة الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفقاً للمسؤول عن استراتيجية التلقيح الحكومية الفرنسية، آلان فيشر.

وأوضح فيشر في مقابلة نشرت اليوم الجمعة من قبل صحيفة لو باريزيان الفرنسية، أن الحكومة تعمل على حملة إعلانية لتشجيع الشباب على التطعيم، يشارك فيها بعض نجومهم المفضلين.

وأشار إلى أنه عند بدء فترة التطعيم للشباب ابتداء من 15 يونيو (حزيران) المقبل، أي عندما يتمكن كل شخص دون الخمسين من ذلك، “ستكون هناك حملة إعلانية تضم ممثلين ومغنيي راب ورياضيين”.

وأقر الرجل المعروف في فرنسا باسم “السيد فاكسين” بأن “مبابي سيكون مثالياً” للمشاركة في هذه الحملة.

يشار إلى أن النجم الفرنسي الدولي (22 عاماً) أصيب بفيروس كورونا المستجد في سبتمبر (أيلول) الماضي، ولم يتطرق إلى هذا الموضوع إطلاقاً حتى الآن.



وتعرض مهاجم باريس سان جيرمان للإصابة وجلس على مقاعد البدلاء الثلاثاء الماضي ليتابع إقصاء فريقه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر سيتي الإنجليزي.

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