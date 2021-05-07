2021/05/07 | 15:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أكد مسؤول بارز في وزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، أن المملكة تجري محادثات مع إيران.وقال مدير إدارة تخطيط السياسات بالوزارة، السفير رائد قرملي، بحسب رويترز، إن “المحادثات بين السعودية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لأول مرة..



السعودية تقر بإجراء محادثات مع إيران المركز الخبري الوطني.

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