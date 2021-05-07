فرق الدفاع المدني في البصرة تنقذ 9 مواطنين وتنتشل جثة مواطن بعد احتراق منزلهم في منطقة الجبيلة

2021/05/07 | 15:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / أنقذت فرق الدفاع المدني 9 اشخاص وانتشلت جثة مواطن لقي مصرعه بعد احتراق منزلهم في منطقة الجبيلة وسط البصرة .وذكر مصدر بالشرطة " ان مفارز الدفاع المدني في مركز الجمهورية بإسناد فرقة إطفاء من الموانئ تمكنت من إخماد النيران التي اندلعت في المنزل وإنقاذ الأشخاص المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وانتشال جثة المتوفي وتسليمها إلى الطب العدلي ./انتهى

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