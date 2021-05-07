التطبيعية تسمي عماد محمد مدربا لمنتخب الشباب

2021/05/07 | 16:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قررت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، ترحيل مدرب منتخب الشباب الذي كان يقوده الكابتن قحطان جثير ويساعده مؤيد حودي كمساعدين لمدرب المنتخب الأولمبي الأجنبي الذي سيتسلم مهمته قريبا.وذكرت التطبيعية في بيان، ان “ذلك جاء في اجتماع للتطبيعية الأخير الذي عقد بمقر الاتحاد ببغداد، برئاسة رئيس التطبيعية إياد بنيان […]

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