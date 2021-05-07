قائمة برشلونة الرسمية المستدعاة لمباراة أتلتيكو مدريد المصيرية

2021/05/07 | 16:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

أعلن الهولندي رونالد كومان مدرب فريق برشلونة الإسباني عن قائمة البرسا المستدعاة لمباراة أتلتيكو مدريد المرتقبة.

وسيستضيف فريق برشلونة على ملعبه "كامب نو" منافسه أتلتيكو مدريد مساء غد السبت في قمة مباريات الجولة 35 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

ويأمل فريق برشلونة في تحقيق الفوز على متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني الحالي، أتلتيكو مدريد، من أجل خطف الصدارة قبل ثلاث جولات فقط على انتهاء المسابقة، حيث يتواجد البرسا في المركز الثاني بفارق نقطين فقط عن الروخيبلانكوس.

وتواجد الدولي الدنماركي مارتن برايثوايت في قائمة برشلونة لمباراة أتلتيكو مدريد بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به، لتكون بذلك صفوف البلاوجرانا مكتملة قبل المواجهة المصيرية أمام أتلتيكو.

وجاءت قائمة برشلونة الرسمية كالتالي

" أندريه تير شتيجن، جيرارد بيكيه، آراخو، سيرجيو بوسكيتس، أنطوان جريزمان، ميراليم بيانيتش، مارتن برايثوايت، ليونيل ميسي، عثمان ديمبيلي، ريكي بوتش، نيتو، لينجليه، بيدري، ترينكاو، جوردي ألبا، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، صامويل أومتيتي، جونيور فيربو، موريبا، مينجويزا، أرناو تيناس".

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