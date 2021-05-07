الخارجية الألمانية تدعو رئيس إقليم كردستان الى إصدار عفو عن الناشطين المحكوم عليهم

2021/05/07 | 16:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن قلقها بشأن صدور أحكام بالسجن بحق عدد من الناشطين والصحفيين في إقليم كردستان.

الوزارة نشرت على موقعها الرسمي بيانا قالت فيه انها تأسف لتصديق محكمة النقض في إقليم كردستان حكما بالسجن لمدة ست سنوات، سبق ان أصدرته محكمة الجرائم في أربيل بحق خمسة من الناشطين والصحفيين في الاقليم، واصفة الحكم بأنه غير قابل للفهم على حد تعبيرها.

وأكد بيان الخارجية الألمانية ان مراقبين موثوقين أكدوا وجود خلل في الحكم الصادر، في ظل عدم قدرة محامي المتهمين على التواصل بسهولة مع موكليهم، واخذ الاعترافات منهم تحت الضغط، في حين دعت الوزارة رئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني الى استخدام صلاحياته وإصدار عفو للناشطين المحكوم عليهم.

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