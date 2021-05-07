سيميوني يرفض تغيير طريقة لعب أتلتيكو مدريد ضد برشلونة

2021/05/07 | 16:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

رفض مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني تغيير طريقة لعب أتلتيكو مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني غدا السبت.

وقال سيميوني: رغم كل تعقيدات الواقع على أنه لن يغير أسلوبه المعتاد في اللعب ولن يتحول بصورة أكبر نحو أسلوب يغلب عليه الطابع الهجومي".

وأضاف: نخوض المباريات بفكر واضح في الموسم الحالي كما ترون"، مبينا ان "هذا نجح تماما في بعض الأحيان ولم ينجح في أحيان أخرى، نحن لا نتغير كثيرا، لكننا سنحاول الاستفادة من تجاربنا السابقة".

وتابع سيميوني "برشلونة فريق يقدم كرة جيدة وحقق تقدما كبيرا بعد بداية بطيئة في النصف الأول من الموسم".

وبين "سنعمل على توجيه المباراة نحو الاتجاه الذي نريده ونفرض أسلوبنا".

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