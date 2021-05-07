محمد بن سلمان يتخذ خطوة مهمة في تاريخ الإسلام

2021/05/07 | 16:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الأمير محمد بن سلمان، أنه لا ينبغي أن تتم عقوبة شرعية بدون نص قرآني واضح على أن يتم تطبيقها في هذه الحالة – أي إن وجد نص واضح - كما طبقها الرسول عليه السلام وأشار هنا إلى طريقة تطبيق تعتمد على الرحمة والمغفرة قبل محاولة تنفيذ عقوبة على الإنسان.

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