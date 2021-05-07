"المالية" النيابية: العراق يحتاج لقروض داخلية وخارجية لدعم موازنة 2021

2021/05/07 | 16:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت اللجنة المالية النيابية في العراق أن البلاد تحتاج لقروض داخلية وخارجية لدعم موازنة عام 2021.وقال محمد الشبكي، عضو اللجنة في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الجمعة، أن تقدير القروض الداخلية والخارجية في موازنة 2021 تم بعد …

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